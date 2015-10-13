У вересні уряд видав Фонду гарантування 5 мільярдів кредиту

Як повідомляється на сайті Національного банку України, облігації випущені з середньозваженою дохідністю 11,58% річних, при цьому у вересні НБУ викупив аналогічний обсяг ОВДП.

З початку року обсяг випущених облігацій для кредитування фонду становив 25 млрд грн, середньозважена дохідність - 11,76% річних.

Також повідомляється, що з початку року випуск урядових облігацій для докапіталізації державних банків і підприємств становив 33,5 млрд грн. У тому числі 3,8 млрд грн направлено в капітал «Укргазбанку», 29,7 млрд грн НАК «Нафтогаз України».

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у вересні задовольнив прохання Фонду гарантування вкладів про виділення 21,5 млрд грн на забезпечення виплат вкладникам неплатоспроможних банків. Фонд розраховує отримати ці ресурси до кінця поточного року.

У 2014-2015 роках Фонд гарантування отримав кредити у Національного банку України на 20,2 млрд грн, у Міністерства фінансів - на 30,1 млрд грн. Сума власних надходжень коштів фонду, включаючи регулярні внески від банків і виручку від продажу активів ліквідованих банків, за цей період становила 11,5 млрд грн.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування на 1 вересня 2015 року становив 17,115 млрд грн.

У рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможним 61 банк, які були передані в управління Фонду гарантування.