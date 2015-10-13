Українці з початку року заплатили 6,4 мільярда військового збору





Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, у вересні обсяг сплаченого збору становив 778,2 млн грн, що на 9,3% перевищує плановий показник.

Як повідомляв УНІАН, військовий збір було упроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, що виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Ставка збору становить 1,5% від доходів, що підлягають оподаткуванню.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, українці у період з серпня 2014 року і до кінця грудня сплатили до бюджету 1,885 млрд грн військового збору, а додаткові витрати на оборону й армію порівняно з 2013 роком зросли на 15,6 млрд грн.