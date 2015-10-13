Банки і Фонд гарантування знизили заборгованість перед НБУ на 3,3 мільярда

«У вересні сальдо (різниця) між обсягами наданих Національним банком України банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитами та обсягами повернення раніше наданих їм кредитів становило "-" 3,3 млрд грн», - йдеться у повідомленні, при цьому сума існуючої заборгованості не уточнюється.

За даними НБУ, середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у вересні становила 27,37% річних.

Згідно з повідомленням, обсяг коррахунків банків НБУ у вересні зріс на 0,2% (з початку року на 13,5%) - до 30,9 млрд грн. Сума обов'язкових резервів, що підлягають формуванню згідно з установленими нормативами, на період утримання з 11 серпня 2015 року до 10 вересня 2015 року становила 40 млрд грн, з 11 вересня 2015 до 10 жовтня 2015 становила 39,5 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 25 вересня слідом за зниженням облікової ставки на 5 п. п. знизив ставку одноденного рефінансування для банків також на 5 п. п.

З 25 вересня ставка НБУ за кредитами рефінансування «овернайт» під забезпечення державними цінними паперами знижена до 24% з 29% річних.