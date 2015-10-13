Голова Мінфіну РФ: несплата боргу в $3 мільярди означатиме дефолт для України

Голова Мінфіну РФ Антон Силуанов вважає, що несплата боргу в 3 млрд дол. означатиме дефолт для України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі президента РФ Володимира Путіна з членами уряду.

«Ми зараз готуємо конкретний план дій на випадок дефолту України, а, по суті справи, наприкінці грудня, якщо Україна не заплатить, то це буде вже характеризуватися як дефолт, як несплата держави перед іншою державою, незважаючи на дії програми Міжнародного валютного фонду», - сказав Силуанов.

Він заявив, що цей документ буде представлений Путіну для розгляду.

При цьому Силуанов повідомив, що в Перу провів переговори з міністром фінансів України.

«Буквально кілька слів хочу сказати щодо зустрічі з українським колегою - позначив позицію про те, що борг, який є в України перед Росією, є офіційним і не може розглядатися як комерційний борг, переговори про який зараз ведуться з керівництвом України», - сказав він.

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Він зазначив, що кредит надано на пільгових умовах.

За його словами, зараз ці ресурси враховані у ході формування бюджету РФ на 2016 рік.

Силуанов підкреслив, що в разі несплати РФ звертатиметься до арбітражного суду.