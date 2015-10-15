Forbes: швейцарські банки масово закривають рахунки росіян

Найбільші швейцарські банки UBS і Сredit Suisse цієї осені почали масово закривати рахунки російським клієнтам, розповіли Forbes три джерела на ринку private banking.

Банки змушують закрити свої рахунки клієнтів з активами менше $5 млн, — говорить банкір, — У разі відмови клієнт зобов'язаний заплатити абонентську плату за ведення рахунку». Вона становить близько тисячі швейцарських франків на місяць.

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За словами ще одного банкіра, минулого року така політика швейцарських банків вже зачепала клієнтів з Росії, але тоді труднощі були у клієнтів з рахунками менше $3 млн. Деякі клієнти потрапляли в неприємні ситуації через те, що банки сповіщали про своє рішення з допомогою пошти.

«Багато російських клієнтів отримали паперові повідомлення у спеціальні орендовані скриньки в Швейцарії, — пояснює банкір, — Природно, пошту в них кожен день ніхто не перевіряє, і клієнти протягом трьох-чотирьох місяців не знали про рішення банку і змушені були заплатити комісію».

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На думку співрозмовників видання, банки таким чином мінімізують ризики і переходять на обслуговування більших рахунків. Журнал зазначає, що російські клієнти не перші, у кого виникли труднощі з рахунками у швейцарських банках. Зокрема, у 2013 році Credit Suisse закривала рахунки клієнтам з країн, які також потрапили під санкції, - Анголи, Туркменістану та Білорусі.