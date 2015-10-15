РФ не взяла участі в реструктуризації боргу України, питання залишається невирішеним

Україна запропонувала Російській Федерації вирішити питання реструктуризації так званого «російського боргу» обсягом 3 млрд дол., виплата якого мала відбутися в грудні 2015 року, 29 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За його словами, в іншому випадку Україна і Росія вирішуватимуть питання в суді, й Україна до цього готова.

«Єдина країна, яка не погодилася на реструктуризацію боргу – Російська Федерація. Питання 3 млрд дол. залишається невирішеним. 29 жовтня ми пропонуємо Росії ще раз прийняти для себе рішення – вони хочуть отримати ті умови, які ми запропонували всім кредиторам, або вони думають, що вони унікальні. Якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи з Російською Федерацією», - сказав глава уряду.

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При цьому він зазначив, що ніяких додаткових умов для Росії не буде. За його словами, умови для Росії – такі ж, як і для інших кредиторів. «Це часткове списання та реструктуризація боргів. Інших умов Росія не отримає», - сказав Яценюк.

У свою чергу, міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що Україна не має юридичних можливостей запропонувати кредиторам кращі умови реструктуризації держборгу, ніж ті, які погодили більш як 75% кредиторів. «У нас немає юридичної можливості (пропонувати умови - УНІАН ) після обміну паперів за суверенними боргами (у листопаді поточного року - УНІАН) і після випуску інструментів «відновлення вартості». Кращі умови неможливі», - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, «російський» кредит був отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий шляхом викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, втім російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд. Україна, вважаючи кредит комерційним, віднесла його до переліку тих, що підлягають реструктуризації. Російська сторона з цим не згодна, і не планує брати участь у реструктуризації.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.