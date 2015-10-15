Кремль засекретит держзакупівлі силових відомств

Уряд Росії підтримав ідею єдиноросів засекретити закупівлі силовиків, не проти і Кремль, але Рахункова палата з цим не погодилася, передає РБК.

Уряд РФ направив в Думу позитивний відгук на законопроект, що дозволяє силовим відомствам не публікувати відомості про держзакупівлі, які проводяться для здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Читайте такожРахункова палата РФ розкритикувала антикризовий план: виконується тільки на паперіЩоб позбавити силовиків проблем, депутати пропонують не публікувати замовлення послуг і товарів, необхідних на проведення ОРД, у відкритому доступі. Крім того, ці послуги запропоновано включити у число тих, які можуть замовлятися у єдиного постачальника без проведення конкурсних процедур. Товари, що замовляються, також не повинні проходити обов'язкову незалежну експертизу: закупівлі унікальні, і ні у кого немає достатньої спеціалізації для їх оцінки, вважають депутати.

Нині силові органи для проведення оперативно-розшукових заходів можуть укладати контракти з особами для сприяння слідству, орендувати приміщення, транспорт, а також створювати підприємства та організації.

Проти законопроекту висловилася Рахункова палата. Об'єктивних критеріїв товарів, які можна визначити як «придбані в цілях забезпечення ОРД», не існує, сказано у письмовому висновку відомства за підписом її керівника Тетяни Голікової.

В цілому запропонована система може спричинити за собою зловживання та неефективне витрачання бюджетних коштів, сказано в документі.