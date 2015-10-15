Більше 75% кредиторів погодилися списати Україні $3 мільярди боргу – Яценюк

Про це повідомив під час брифінгу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Понад півроку урядова команда на чолі з міністром фінансів Наталією Яресько опікувалася питанням реструктуризації та списання зовнішніх боргів. І ми вітаємо рішення українського парламенту, який конституційною більшістю підтримав закон про реструктуризацію зовнішніх боргів країни і підтримав умови реструктуризації боргу, - сказав він. - Ми поставили кілька завдань, і одним з них було те, як впоратися з 15 млрд дол. боргів, які треба було виплачувати протягом найближчих 4 років, і для виплати яких у нас просто немає коштів. Тому перша мета була - списати до 4 млрд дол. загального боргу, і перша частина цього завдання виконана. Усі кредитори України, більшістю, яка становить понад 75% голосів у Комітеті кредиторів, ухвалили рішення списати 3 млрд дол. і реструктурувати борг на суму ще 8,5 млрд дол. Таким чином, у найближчі 4 роки ми не будемо виплачувати тіло кредиту, і ми досягли того, щоб списати 3 млрд дол., які ми не будемо платити. Далі на порядку денному - подальша реструктуризація».

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Яценюк також нагадав, що Україна реструктурувала борги двох держбанків на суму 2,8 млрд дол. «Далі на порядку денному - Київ. І ми вітаємо процес реструктуризації боргів Києва. «Укрзалізниця» - на 500 млн дол., також реструктуризація боргів. І на порядку денному - «Укравтодор», «Укрмедпостач» і «КБ «Південне». Це ще на 0,7 млрд дол.», - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що українські кредитори ухвалили рішення прийняти умови списання та реструктуризації.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 млрд дол., відстрочення платежів по тілу кредиту у сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

17 вересня Верховна Рада конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дозволяє завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу за зростання ВВП України більш ніж на 3% щорічно після 2020 року.

Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію 18 вересня.

З 23 вересня Мінфін розпочав процедуру реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року, для чого тимчасово призупинив виплати по 9 з 14 серій облігацій зовнішньої держпозики і гарантованих державою єврооблігацій ДП «Фінінпро», що входять у периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні та жовтні 2015 року.

14 жовтня в Лондоні пройшли збори з власниками єврооблігацій України для завершення голосування на підтримку запропонованих нашою країною умов обміну цінних паперів.