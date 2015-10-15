У Нацбанку анонсували скасування частини валютних обмежень

Національний банк України сьогодні може затвердити черговий пакет заходів щодо лібералізації регулювання валютного ринку, спрямований на спрощення проведення експортно-імпортних операцій, заявив начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу НБУ Сергій Чечель на засіданні Ради з просування експорту в четвер.

"Наразі Національний банк готує, і я сподіваюся, що сьогодні він буде прийнятий на правлінні, черговий пакет спрощення валютного регулювання в контексті проведення зовнішньоекономічних операцій", - сказав він.

Пізніше прес-служба НБУ повідомила, що засідання правління, на якому розглядатиметься питання лібералізації валютного регулювання, відбудеться наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України очікує повного скасування адміністративних обмежень на валютному ринку до середини 2016 року.

Із моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 3,8 раза - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку й отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася й коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх п'яти місяців.

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Згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику від 21 липня 2015 року між Україною та Міжнародним валютним фондом, повне скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації державного боргу, докапіталізації банків за результатами стрес-тестування 2014 року й повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.