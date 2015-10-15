"УкрСиббанк" збільшить статутний капітал на $130 мільйонів

«УкрСиббанк» BNP Paribas Group, який входить до групи найбільших банків за активами, має намір збільшити статутний капітал на 130 млн дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку з посиланням на порядок денний майбутніх зборів акціонерів, запланованих на 16 листопада.

Банк повідомив, що випущені акції будуть розподілені між існуючими акціонерами банку - групою BNP Paribas і Європейським банком реконструкції та розвитку, найбільшим іноземним інвестором в економіку України.

«Збільшення статутного капіталу є ще одним кроком на шляху довгострокової стратегії розвитку банку, націленої на зміцнення позицій банку на тлі поточної економічної ситуації в Україні», – наводяться в повідомленні слова голови наглядової ради «Укрсиббанку» BNP Paribas Group Жана-Поля Сабе.

Довідка УНІАН. «УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших українських банків.

Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція, 84,9996% акцій) і ЄБРР (15% акцій).