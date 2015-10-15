Яценюк: Ми готові до юридичної війни з Росією

Україна готова до будь-яких юридичних війн з Російською Федерацією, і готова судитися з Росією у всіх комерційних та арбітражних судах по всіх взаємних претензіях, включаючи газові питання, заявив у ході брифінгу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна готова до судових спорів з Росією. Є два базових судових спори – в Європейському суді з прав людини, є кілька комерційних спорів проти Російської Федерації. Ми готові, зокрема, до юридичної війні з Росією», - сказав прем'єр.

Він нагадав, що шанс вирішити питання російського боргу в обсязі 3 млрд дол., виплата якого була запланована на грудень поточного року, залишається. «Вкотре хочемо нагадати, що у них (росіян - УНІАН) є шанс прийняти пропозицію стати частиною клубу кредиторів, і поступово отримати повернення свого боргу на тих умовах, на яких всі інші кредитори можуть отримати частину боргу», - сказав Яценюк.

Водночас він наголосив, що Україна продовжить відстоювати свої інтереси. «Нам весь час говорять про те, що Україна оголосить дефолт. А ми не тільки не оголосили дефолт, ми реструктуризували борг, ми списали частину боргу і посилили фінансову стабільність банківського сектора, - сказав Яценюк. - А що стосується юридичних питань з Росією, то є два питання в Європейському суді, які стосуються анексії Криму і російської інтервенції в Донецьк і Луганськ. І перший позов мав суму збитків понад 1 трлн (грн – УНІАН). Але оскільки інтервенція триває, фінальна сума збитків з'явиться на фінальній стадії розгляду справи. Наші компанії судитимуть Росію у всіх судах – комерційних та арбітражних. Для цього найнято юристів, і процес іде. Окремо йде процес спору з Росією проти «Газпрому» – як за контрактом купівлі-продажу газу, так і з транзиту».