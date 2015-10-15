У Кремлі вкрай здивовані претензіями України на 1 трильйон гривень

У Кремлі здивовані планами України зажадати від Росії не менше $1 трлн (між тим, Україна заявляла про суму в 1 трлн гривень - УНІАН) за анексований Крим і інтервенцію в Донбасі, передає ТАСС.

"Крим - це територія Росії. Донбас - це територія України. Причому тут 1 трильйон? Не ясно", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Що стосується державного боргу України, то тут в позиції російської сторони нічого не змінювалося", - додав Пєсков.

Читайте такожПорошенко: Якщо втратимо шанс повернути Донбас, ніхто в світі не буде говорити про повернення КримуНа думку Москви, дебітору вигідніше заплатити Російській Федерації прямо зараз, оскільки дефолт за цими зобов'язаннями буде коштувати йому набагато дорожче: доведеться оплатити не тільки судові витрати, але і штрафні відсотки за прострочення платежів.

Прем'єр України Арсеній Яценюк 15 жовтня заявив, що Україна продовжить відстоювати свої інтереси у відносинах з Росією. «Нам весь час говорять про те, що Україна оголосить дефолт. А ми не тільки не оголосили дефолт, ми реструктуризували борг, ми списали частину боргу і посилили фінансову стабільність банківського сектору, - сказав Яценюк. - А що стосується юридичних питань з Росією, то є два питання в Європейському суді, які стосуються анексії Криму і російської інтервенції в Донецьк і Луганськ. І перший позов мав суму збитків понад 1 трлн грн – УНІАН). Але оскільки інтервенція триває, фінальна сума збитків з'явиться на фінальній стадії розгляду справи. Наші компанії будуть судитися з Росією у всіх судах – комерційних та арбітражних. Для цього найняті юристи, і процес йде. Окремо йде процес суперечки з Росією проти «Газпрому» – як за контрактом купівлі-продажу газу, так і по транзиту».