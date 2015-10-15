S&P різко погіршив прогноз падіння російської економіки

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає Gazeta.ru.

Експерти агентства також погіршили прогноз по ВВП Росії і на 2016 рік: зі зростання на 1,9% до зростання всього на 0,3%.

Серед головних причин погіршення прогнозу експерти агентства називають волатильність на світових ринках нафти, що призводить до девальвації рубля внаслідок якого падає внутрішній попит, а також посилення грошово-кредитної політики до кінця 2016 року.

Агентство прогнозує, що слабкі показники приватного споживання збережуться і в 2016 році, а капітальні витрати почнуть незначно відновлюватися лише наступного року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня рейтингове агентство Moody's погіршило свій прогноз щодо економіки Росії - прогнозує спад ВВП у 2015 році на 4%, в 2016 році - на 1%

Світовий банк (СБ) погіршив свою оцінку щодо спаду ВВП РФ у 2015 році до 3,8% з 2,7%.