Нацбанк Казахстану продасть $3 мільярди на внутрішньому ринку до кінця жовтня

Національний банк Казахстану планує продати не менше 3 мільярдів доларів на внутрішньому ринку до 31 жовтня 2015 року, передає Tengrinews.kz з посиланням на прес-службу Нацбанку РК.

У регуляторі уточнили, що про обсяги проведених продажів буде оголошено за підсумками місяця.

Повідомляється, що долари надійдуть з Національного фонду РК. Їх будуть конвертувати в тенге для продовження формування трансфертів до бюджету. Гроші підуть на фінансування президентської програми "Нурли Жол" та інші цілі.

Читайте такожНа чому буде економити Казахстан в умовах поглиблення кризи - висновки експертів"Раніше для конвертації коштів з фонду Національний банк купував долари в ЗВР, переводячи тенге на рахунок Міністерства фінансів. і, продаючи надлишок доларів на валютному ринку. Для продовження формування трансфертів Національний Банк Республіки Казахстан конвертує долари США з фонду на валютному ринку. Планується, що до 31 жовтня поточного року на валютному ринку буде продано не менше 3 мільярдів доларів США", - прокоментували в прес-службі.

Нагадаємо, курс долара за підсумками торгів на ранковій сесії KASE 15 жовтня 2015 року склав 277,05 тенге. Тільки з 16 вересня по 2 жовтня 2015 року обсяги інтервенцій Нацбанку для підтримки національної валюти перевищили 1,3 мільярда доларів. З тих пір інтервенції проводилися безперервно з 5 по 9 жовтня. Востаннє обсяг втручань склав 78,1 мільйона доларів.