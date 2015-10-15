Мінфін розраховує на успішну реструктуризацію боргу "Укрзалізниці" на $500 мільйонів
Борг "Укрзалізниці" входить до другої хвилі реструктуризації – поряд з муніципальними облігаціями Києва, "Укравтодору", компанії "Укрмедпоставка" та КБ "Південне".
Міністерство фінансів розраховує на успішну реструктуризацію боргу Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця" загальним обсягом 500 мільйонів доларів, сказала міністр Наталя Яресько.
"За "Укрзалізниці" процес лише починається, і ми теж сподіваємося, що процес піде в правильну сторону", - сказала вона.
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Раніше глава уряду Арсеній Яценюк зазначив, що борг "Укрзалізниці" входить до другої хвилі реструктуризації – поряд з муніципальними облігаціями Києва, "Укравтодору", компанії "Укрмедпоставка" та КБ "Південне".
Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредита на суму 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всім бондам на рівні 7,75% річних.