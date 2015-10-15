Мінфін розраховує на успішну реструктуризацію боргу "Укрзалізниці" на $500 мільйонів

Міністерство фінансів розраховує на успішну реструктуризацію боргу Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця" загальним обсягом 500 мільйонів доларів, сказала міністр Наталя Яресько.

"За "Укрзалізниці" процес лише починається, і ми теж сподіваємося, що процес піде в правильну сторону", - сказала вона.

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Раніше глава уряду Арсеній Яценюк зазначив, що борг "Укрзалізниці" входить до другої хвилі реструктуризації – поряд з муніципальними облігаціями Києва, "Укравтодору", компанії "Укрмедпоставка" та КБ "Південне".

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредита на суму 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всім бондам на рівні 7,75% річних.