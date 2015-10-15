Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні скоротився в 1,5 разу

Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-серпня 2015 року становив 619,8 млн дол., що в 1,5 разу нижче показника за аналогічний період минулого року на рівні 937,3 млн дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-серпні порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів знизився на 33,9% - до 24,767 млрд дол., імпорт - на 33,9%, до 24,147 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,03. Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились із партнерами з 212 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-серпні 2015 року, порівняно з січнем-серпнем 2014 року, знизився на 32,5% - до 8,155 млрд дол., і становив 32,9% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів із країн ЄС за цей період знизився на 26,9% - до 9,842 млрд дол., і становив 40,8% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації в січні-серпні порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 57,5% - до 3,148 млрд дол., обсяг імпорту за цей період знизився на 49,9% - до 4,875 млрд дол.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-липня 2015 року становив 1,412 млрд дол., що в 2 рази більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 673,7 млн дол.

За підсумками 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився в 29 разів - до 468,3 млн дол.