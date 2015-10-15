АМКУ дозволив ЄБРР сконцентрувати понад 25% акцій "Райффайзен Банку Аваль"

Антимонопольний комітет України дозволив Європейському банку реконструкції та розвитку сконцентрувати понад 25% акцій "Райффайзен Банку Аваль", повідомляється на сайті комітету.

"Надано дозвіл Європейському банку реконструкції і розвитку (Лондон, Об'єднане королівство) на придбання акцій "Райффайзен Банк Аваль" (Київ), що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці липня Європейський банк реконструкції та розвитку повідомляв, щр прийняв рішення підтримати проект, який передбачає входження в капітал другого за розміром банку з іноземним капіталом в Україні "Райффайзен Банку Аваль".

Зокрема, ЄБРР заявляв про плани стати великим міноритарним акціонером "Райффайзен Банку Аваль" і обіцяв оприлюднити деталі угоди після завершення переговорів і підписання необхідних документів.

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Довідка УНІАН. "Райффайзен Банк Аваль" (Київ р.) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (Австрія), що володіє понад 96% акцій банку.

За підсумками 2014 року "Райффайзен Банк Аваль" отримав 1,367 мільярда гривень збитку в результаті девальвації гривні, що змусила банк сформувати додаткові резерви і переглянути валютну позицію, а також унаслідок припинення діяльності у Криму і погіршення економічних умов на Донбасі.

ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 вересня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання надати 11 мільярдів євро в рамках 346 проектів в країні.