Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 24 копійки

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2169,0618 (15 жовтня – 2193,2784)

100 EUR – 2481,1898 (15 жовтня – 2494,6349)

10 RUR – 3,4848 (15 жовтня – 3,5248)

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Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,65/21,75 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,6310/24,7400 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3460/0,3490 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,6906 гривні/долар, до цього часу була укладена 651 угода на суму 530,69 мільйона доларів.