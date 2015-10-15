У Росії перерахували пенсії нижче рівня інфляції

Російський уряд затвердив законопроекти щодо індексації пенсій у наступному році на рівень нижче інфляції і по заморожуванню пенсійних накопичень, повідомляє Прайм з посиланням на заяву помічника президента РФ, Андрія Білоусова.

"Всі прийняли сьогодні, так, схвалили. І по заморожуванню, і по індексації", - резюмував він.

Обсяг індексації пенсій наступного року складе 4%. Саме на такому рівні індексації пенсій раніше наполягав Мінфін РФ. За словами представників російського відомства, більший розмір індексацій призведе до труднощів з балансуванням бюджету та збільшення його дефіциту.

У виданні зазначають, що соціальний блок російського уряду наполягав на індексації пенсій на розмір фактичної інфляції – на 12%. Працюючих пенсіонерів індексація не торкнеться зовсім.

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"Також схвалена можливість додаткової індексації пенсій у другому півріччі 2016 року", - резюмує видання.