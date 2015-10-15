Греція отримає 800 мільйонів євро від ЄС

Греція наступного тижня отримає 800 мільйонів євро з бюджету ЄС у рамках плану по зайнятості та економічному зростанню 2014-2020 років загальним обсягом 35 мільярдів євро, повідомляє Прайм з посиланням на ЄК.

"В цілому ж протягом 2015 року буде надано майже 1,4 мільярда євро та 1 мільярд євро – 2016 року. Крім того, ці виняткові заходи дадуть можливість Греції витратити приблизно на 2 мільярди євро менше коштів свого національного бюджету", - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, план по зайнятості та економічному зростанню призначений, зокрема, для підтримки програми реформ, яка була погоджена країною з ЄК та міжнародними партнерами в рамках третьої програми фінансової підтримки.

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Як раніше повідомлялося, в серпні у Греції була схвалена третя програма кредитів загальним обсягом до 86 мільярдів євро в обмін на коригування економіки, в тому числі, за рахунок реформ. Кошти наразі виділяє Європейський механізм стабільності (ESM), у ЄС очікують, що до кредитування підключиться й МВФ.