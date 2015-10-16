В Україні вже 62-й банк визнали неплатоспроможним

Національний банк України 15 жовтня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних "Унікомбанку", що входить у групу невеликих фінансових установ.

Нагадаємо, в рамках процесу очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможним 61 банк.

Читайте такожНБУ хоче завершити стрес-тестування всієї банківської системи до середини 2016 рокуЗгідно з повідомленням, банк був віднесений до неплатоспроможних через повну втрату ліквідності.

За даними статистичної звітності банку, на кореспондентському рахунку в Нацбанку коштів немає.

Нацбанк нагадав, що до грудня 2014 року «Унікомбанк» був зареєстрований і працював у Донецьку, а потім він відповідно до вимог законодавства був перереєстрований поза територією АТО - у Львові.

«Проте значна частина його активів і застав залишилася в Донецькій області. Боржники перестали обслуговувати кредити й надходження коштів у банк майже припинилося», - наголошується в повідомленні.

Регулятор повідомив, що 6 жовтня банк був визнаний проблемним, водночас власники банку не вживали жодних заходів для підтримки його ліквідності, поліпшення фінансового стану.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України обнародував перелік із 48 банків з непрозорою структурою власності, які в разі розкриття інформації про реальних власників у встановленому регулятором порядку можуть бути визнані проблемними. Згідно з інформацією НБУ, «Унікомбанк» потрапив у зазначений список.

Довідка УНІАН. «Унікомбанк» («Банк Перспектива») працює на ринку України з 2002 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. Станом на середину серпня основним власником банку є Андрій Радкевич, який володіє 41,7521% акцій банку.