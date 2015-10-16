У Росії банківські списання і прострочення платежів досягли історичних рекордів

У Росії за рік - з 1 вересня 2014 по 1 вересня 2015 року - обсяг списаних банками боргів виріс на 49% порівняно з попереднім аналогічним періодом, до 663,8 млрд рублів (1 дол. - приблизно 62 руб.), пишуть "Известия" з посиланням на звітність Центробанку.

За підсумками 2015 року обсяг боргів, списаних банками за рік, офіційно встановить новий історичний рекорд — як і простроченої заборгованості.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року Банки вважають за краще списувати з балансу безнадійні борги, які не вдається стягнути, але при цьому вони можуть продовжувати її стягувати в межах строку позовної давності (3 роки) або продати. Зростання обсягу списань пов'язано з небажанням формувати підвищені резерви: банки повинні списувати борги з простроченням від 360 днів або створювати під них резерв у розмірі 100%. Частка боргів з таким простроченням перевищує 90% всіх прострочених кредитів, проданих колекторам. Створювати резерви в кризу часто нерезонно — простіше списати, тим більше що ефективність стягнення поганих боргів колекторами у кризу впала майже вдвічі.

У результаті обсяг рублевих боргів, списаних банками за 12 місяців до 1 вересня 2015 року, зріс за рік на 43,5% до 603 млрд, валютних — на 35,4%, до $912 млн (з урахуванням перерахунку курсу долара на згадані дати). За попередній аналогічний період банки списали борги на 445 млрд рублів.

У 2009 році обсяг списаних боргів становив лише 35,9 млрд. Після кризи потужним чинником формування безнадійних боргів став ринок незабезпеченого споживчого кредиту. Останні роки спостерігався поступовий ріст обсягу списань: в 2010 календарному році банки позбулися 67,8 млрд рублів поганих боргів, у 2011-му — від 74,1 млрд, у 2012-му — від 126,6 млрд, у 2013 році — від 199 млрд рублів.

"Зростання списань з деякою затримкою йже за зростанням простроченої заборгованості, — говорить начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий. — Тому в умовах розкручування кризи темп зростання списань не встигає за стрімким зростанням простроченої заборгованості, яка досягла на 1 вересня максимуму за період нового кризи плюс 58% за рік".