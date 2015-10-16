У Нацбанку розповіли, які банкноти підробляють найчастіше

Переважна кількість вилучених з обігу фальшивих банкнот припадає на банкноти номіналом 50, 100 і 200 гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, серед фальшивих банкнот іноземної валюти найбільша кількість підробок припадає на банкноти номіналом 100 і 200 євро, а також 100 доларів США.

НБУ підкреслює, що українська гривня має високий рівень захисту від підробок. Наявні на банкнотах елементи захисту дозволяють гарантовано виявляти фальшиві грошові знаки як під час автоматизованої обробки готівки з використанням спеціального обладнання, так і при уважному візуальному контролі.

Також повідомляється, що фальшиві банкноти гривні виготовляються з використанням копіювальної або комп'ютерної техніки, зокрема, струменевих і лазерних принтерів і, якщо просто уважно розглянути банкноту, можна відразу відрізнити підробку від справжньої.

НБУ зазначає, що висока захищеність національної валюти призводить до стабільно низького рівня підробок. У 2012 році на 1 млн шт. справжніх банкнот припадало близько 4,1 шт. фальшивих, у 2013 році - 3,5 шт., у 2014 році - 3 шт. За підсумками 9 місяців 2015 року показники аналогічні з 2014 роком.

Для порівняння НБУ наводить статистику Європейського центрального банку, згідно з якою у країнах Європейського Союзу за підсумками 2012 року показник фальшивих банкнот становив приблизно 35 шт., у 2013 році - 43 шт., у 2014 - 48 шт.

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Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

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Згідно з чинним законодавством України, виготовлення і зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виключної компетенції Національного банку України.