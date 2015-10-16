Дефіцит бюджету США скоротився до рекордного за вісім років рівня
Зниження дефіциту бюджету відбулося завдяки підвищенню збирання податків
Мінфін США відзвітував про зниження дефіциту бюджету країни до рекордного за останні вісім років рівня — $438,9 млрд, або 2,5% ВВП, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg. Зниження дефіциту бюджету, уточнили у відомстві, сталося через підвищення збирання податків.
Дані опубліковані за підсумками фінансового року, який у США завершується 30 вересня. Поточний дефіцит бюджету також нижчий, ніж середній показник за останні 40 років, зазначили у відомстві. Порівняно з показниками минулого року, дефіцит скоротився на 9,2%. Дохідна частина бюджету США минулого фінансового року становила $3,249 трлн, видаткова — $3,688 трлн.
У липні 2015 року адміністрація США знизила прогноз дефіциту бюджету на 2015 фінансовий рік. Тоді за підрахунками чиновників він повинен був становити $455 млрд. За підсумками 2014 фінансового року дефіцит бюджету знизився майже на 29% і склав $483,4 млрд , або 2,8% ВВП.
За підсумками 2012 фінансового року дефіцит бюджету США становив $1,089 трлн, при цьому він знизився на 16% в порівнянні з попереднім фінансовим роком, коли цей показник дорівнював $1,299 трлн. Зниженню дефіциту сприяло скорочення витратних статей бюджету і збільшення виручки, відзначала тоді влада.
17 вересня ФРС зберегла облікову ставку на рекордно низькому рівні — 0-0,25% річних. «Останні глобальні економічні та фінансові події можуть дещо обмежити ділову активність і, ймовірно, зроблять подальший тиск на інфляцію», — йшлося в прес-релізі американського регулятора.
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Відзначається, що на рішення ФРС не підвищувати ставку вплинула інфляція, яка все ще залишається на рівні нижче довгострокових прогнозів і орієнтирів, відображаючи зниження цін на енергоносії та імпорт енергоресурсів.
Базова ставка США на рівні 0-0,25% річних тримається вже сім років.