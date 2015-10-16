Дефіцит бюджету США скоротився до рекордного за вісім років рівня

Мінфін США відзвітував про зниження дефіциту бюджету країни до рекордного за останні вісім років рівня — $438,9 млрд, або 2,5% ВВП, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg. Зниження дефіциту бюджету, уточнили у відомстві, сталося через підвищення збирання податків.

Дані опубліковані за підсумками фінансового року, який у США завершується 30 вересня. Поточний дефіцит бюджету також нижчий, ніж середній показник за останні 40 років, зазначили у відомстві. Порівняно з показниками минулого року, дефіцит скоротився на 9,2%. Дохідна частина бюджету США минулого фінансового року становила $3,249 трлн, видаткова — $3,688 трлн.

У липні 2015 року адміністрація США знизила прогноз дефіциту бюджету на 2015 фінансовий рік. Тоді за підрахунками чиновників він повинен був становити $455 млрд. За підсумками 2014 фінансового року дефіцит бюджету знизився майже на 29% і склав $483,4 млрд , або 2,8% ВВП.

За підсумками 2012 фінансового року дефіцит бюджету США становив $1,089 трлн, при цьому він знизився на 16% в порівнянні з попереднім фінансовим роком, коли цей показник дорівнював $1,299 трлн. Зниженню дефіциту сприяло скорочення витратних статей бюджету і збільшення виручки, відзначала тоді влада.

17 вересня ФРС зберегла облікову ставку на рекордно низькому рівні — 0-0,25% річних. «Останні глобальні економічні та фінансові події можуть дещо обмежити ділову активність і, ймовірно, зроблять подальший тиск на інфляцію», — йшлося в прес-релізі американського регулятора.

Читайте такожФедрезерв США готовий підвищити відсоткові ставки вже в цьому році

Відзначається, що на рішення ФРС не підвищувати ставку вплинула інфляція, яка все ще залишається на рівні нижче довгострокових прогнозів і орієнтирів, відображаючи зниження цін на енергоносії та імпорт енергоресурсів.

Базова ставка США на рівні 0-0,25% річних тримається вже сім років.