Гривня зміцнилася на міжбанку до 21,32 за долар

У п'ятницю, 16 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,20/21,32 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,0810/24,2170 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3440/0,34700 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,2627 грн/дол., на цей час було укладено 54 угоди на суму 48,72 млн дол.