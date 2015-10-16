У Білорусі бюджет на 2016 рік розписаний з профіцитом 2% ВВП

Бюджет Білорусі на 2016 рік планується прийняти з профіцитом 2% ВВП, повідомив міністр фінансів Білорусі Володимир Амарін, передає БЕЛТА.

Також міністр сказав, що при формуванні бюджету планується взяти орієнтир на ціну нафти $57 за барель.

Читайте такожУ Білорусі кількість збиткових підприємств зросла майже на 40%Бюджет Білорусі на 2015 рік був прийнятий з профіцитом у розмірі 1,8% ВВП, або близько $2 млрд.

Як повідомляв УНІАН, ВВП Білорусі за підсумками семи місяців впав на 4%. У січні ВВП знизився на 0,8%, за січень-лютий — на 0,8%, за січень-березень — на 2,1%, за січень-квітень - на 2,6%, січень-травень - на 3%.

ВВП Білорусі в 2014 році виріс на 1,6% при офіційному макропрогнозі на 3,3%. Приріст ВВП у 2015 році заплановано на рівні 0,2−0,7%.

