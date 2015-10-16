Bloomberg знайшов слід друзів Путіна у справі про відмивання грошей в Deutsche Bank

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, кілька людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна могли отримати вигоду з торгових угод найбільшого банку Німеччини Deutsche Bank AG, які тепер привернули увагу американських прокурорів. Мова йде про розслідування Міністерства юстиції США щодо того, чи здійснював Deutsche Bank належний аналіз транзакцій на $6 млрд, які могли бути прикриттям для виведення коштів з Росії.

Deutsche Bank проводить власну перевірку щодо цих операцій, він вивчає рахунки більше десятка організацій, для яких кредитною організацією робилися так звані дзеркальні угоди між Москвою і Лондоном, додали джерела. За їх інформацією, у ряді випадків кошти на цих рахунках належали особам з оточення Путіна, включаючи одного з його родичів, ім'я якого не називається, а також двох давніх друзів Путіна Аркадія і Бориса Ротенбергів, які зараз перебувають під санкціями США.

На те, що Ротенберг або інші ймовірні клієнти Deutsche Bank є фігурантами розслідування щодо торговельних угод, вказівок немає, уточнили джерела. Транзакції, в рамках яких клієнти купують цінні папери на одному ринку і одночасно продають їх на іншому, можна робити легально. Мін'юст США має намір з'ясувати, чи не порушував Deutsche Bank американське банківське законодавство, зокрема щодо боротьби з відмиванням грошей.

Deutsche Bank відмовився повідомити подробиці про свою перевірку. Банк лише зазначив, що тримає регуляторів в США і Європі в курсі її результатів.

Розслідування Мін'юсту США кидає додаткову тінь на Deutsche Bank і його московське представництво, пише агентство. За останні місяці банк скоротив штат і оголосив про закриття російського бізнесу цінних паперів.

Крім того, Deutsche Bank вже є об'єктом щонайменше трьох кримінальних розслідувань США, пережив зміну керівництва і очікує витрат на мільярди доларів, почасти у зв'язку з зростанням судових витрат, передає РБК.

Про скандал з відмиванням грошей в Deutsche Bank стало відомо навесні 2015 року, коли ряд ЗМІ опублікував інформацію про розпочате в банку внутрішнє розслідування у зв'язку з виявленими сумнівними операціями з деривативами в Лондоні. У середині липня стало відомо, що департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк запросив в Deutsche Bank інформацію про діяльність московського офісу банку в рамках перевірки даних про відмивання грошей.