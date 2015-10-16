Україна нарешті пройшла дно кризи і повертається до зростання – Яресько

Україна нарешті пройшла дно кризи і починає повернення до зростання, заявила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Україна нарешті пройшла дно цієї кризи, і тепер ми починаємо повернення до зростання. І всі зусилля нашого уряду будуть спрямовані на те, щоб досягти реального економічного зростання як можна швидше», - сказала вона.

Серед ознак відновлення економіки країни міністр виділила стабілізацію курсу гривні, повернення вкладів громадян у банківську систему, зниження темпів падіння економіки та темпів падіння промислового виробництва, зниження інфляції і зростання резервів Національного банку України.

Яресько наголосила, що мета українського уряду та Міжнародного валютного фонду - знизити дефіцит державного бюджету нашої країни, що дасть змогу знизити темпи зростання державного боргу і рівень інфляції. У свою чергу, досягнення цих цілей дасть змогу Національному банку знизити ставки на ринку, щоб активізувати кредитування, необхідне для зростання економіки і створення робочих місць.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку України, які збігаються з оцінками одного з найбільших кредиторів України – Світового банку, ВВП України в третьому кварталі 2015 року порівняно з попереднім кварталом і з урахуванням сезонного чинника зріс на 1%.

Згідно з останніми даними Держкомстату, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% у річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з оновленим прогнозом Міжнародного валютного фонду, ВВП України в 2015 році впаде на 11%.