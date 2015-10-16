Яресько очікує збільшення фінансової підтримки України вдвічі - до $15 мільярдів
В України є причини і підстави розраховувати на збільшення фінансової підтримки міжнародних партнерів вдвічі, з 7,5 млрд дол. до 15 млрд дол., заявила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.
Міністр нагадала, що в рамках щорічної зустрічі Міжнародного валютного фонду і Світового банку в Лімі (Перу) вона просила міжнародних партнерів України подвоїти обсяги фінансової підтримки нашої країни з 7,5 млрд дол. до хоч би 15 млрд дол.
«Сьогодні, через 7 місяців після початку програми розширеного фінансування МВФ, ми переконані, що у нас є причини і підстави на значне збільшення цієї підтримки», - сказала Яресько.
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Серед підстав міністр назвала стабілізацію ситуації в зоні конфлікту на сході України, зростання довіри міжнародних партнерів до української влади і успішний досвід нашої країни в проведенні реформ.
Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько в рамках Щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду і Світового банку в Лімі (Перу) попросила США, Євросоюзу та інших міжнародних донорів подвоїти свої фінансові зобов'язання перед нашою країною наступного року. За її словами, 40 мільярдів дол. допомоги, яку Київ отримує частинами в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, не вистачить, аби забезпечити довгострокову економічну стабільність у країні.