Новина про збитий літак в Туреччині обвалила російський рубль

Новини про збитий літак з'явилися близько 13.30 мск, а вже через 14 хвилин іноземна валюта досягла денного максимуму, пише Gazeta.ru.

Курс долара на 13.44 мск зріс на 67 коп., до 62,075 руб.

Курс євро — на 46%, досягнувши 70,529 руб.

Ще через 15 хвилин, коли стало відомо, що збитий літак виявився безпілотником, а Міноборони Росії заявило, що це не російський апарат, курси валют почали знижуватися.

На 14.00 мск долар знизився до 61,691 руб., а євро — до 70,05 руб.

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Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін не зрозумів зв'язку між іноземними інвестиціями і сирійським конфліктом.