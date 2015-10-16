Новина про збитий літак в Туреччині обвалила російський рубль
16:48, 16 жовтня 2015Фінанси
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Повідомлення про збитий в турецькому повітряному просторі спершу літак, а потім безпілотник невідомого походження позначилися на валютних торгах — россійський рубль помітно просів.
REUTERS
Новини про збитий літак з'явилися близько 13.30 мск, а вже через 14 хвилин іноземна валюта досягла денного максимуму, пише Gazeta.ru.
Курс долара на 13.44 мск зріс на 67 коп., до 62,075 руб.
Курс євро — на 46%, досягнувши 70,529 руб.
Ще через 15 хвилин, коли стало відомо, що збитий літак виявився безпілотником, а Міноборони Росії заявило, що це не російський апарат, курси валют почали знижуватися.
На 14.00 мск долар знизився до 61,691 руб., а євро — до 70,05 руб.
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Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін не зрозумів зв'язку між іноземними інвестиціями і сирійським конфліктом.
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