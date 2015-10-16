Яресько: до кінця року Україна може отримати $4 мільярди допомоги

До кінця року Україна має можливість отримати 4 млрд дол. додаткової підтримки від міжнародних партнерів в разі проведення якісних реформ у рамках програми з Міжнародним валютним фондом, заявила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«До кінця цього року Україна має можливість отримати додатково 4 млрд дол. фінансової підтримки, включаючи черговий транш МВФ на 1,7 млрд і ще 2,3 млрд – кошти інших партнерів, прив'язані до виконання програми з МВФ», - сказала вона.

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При цьому міністр наголосила, що отримання цих коштів залежить від того, чи продовжить наша країна йти шляхом реформ і наскільки якісними будуть вони, виділяючи серед цих перетворень податкову реформу.

Яресько нагадала, що з початку поточного року Україна змогла отримати у своїх міжнародних партнерів майже 10 млрд дол. підтримки.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретного рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною поки що не прийнято.

За словами міністра фінансів України Наталії Яресько, місія повернеться в Україну через тиждень-два після майбутніх виборів, а отримання чергового траншу Фонду очікується до кінця року.

До цього траншу прив'язане отримання додаткових гарантій від уряду США на 1 млрд дол., допомога ЄС на 670 млн дол., 300 млн дол. від Японії і допомога інших партнерів (Швеція, Швейцарія та Польща).

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.