Роздрібна торгівля сповільнила падіння

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях – на 79,5% та 69,7%, до 6 млрд грн і 23,4 млрд грн відповідно.

Найменше скорочення роздрібного товарообігу спостерігалося в Київській (на 13,1%, до 38,6 млрд грн), Львівській (на 13,2% - до 40,9 млрд грн) і Чернівецькій (на 13,3% - до 12,8 млрд грн) областях.

При цьому роздрібний товарообіг в Києві за звітний період знизився на 13,3% - до 113,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частині зони АТО) в січні-серпні 2015 року знизився на 23,1% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівняльних цінах) до 647,8 млрд грн. У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн.