Яресько: у МВФ є очікування, які ми поки що не виправдали

«У нас дуже гарні відносини з Міжнародним валютним фондом. Розчарування як такого немає. Є очікування, і ми поки що їх не виправдали. І не з одного питання, а з кількох. Вони не розчаровані», - сказала вона.

За словами міністра, насамперед йдеться про розробку реалістичного бюджету на наступний рік з дефіцитом у межах 3,7% ВВП, для чого потрібно продовжити реформи у напрямку боротьби з корупцією, освіти, охорони здоров'я, оподаткування.

Також міністр повідомила, що інформація про майбутнє об'єднання третього і четвертого траншів МВФ, опублікована в ЗМІ, не відповідає дійсності. «Ніхто не говорить про об'єднання двох траншів. Я не знаю, чому це пишеться, про це ніхто не говорив. Про це мови не було і це, на мою думку, неможливо», - додала вона.

За словами Яресько, наступна місія МВФ прибуде через тиждень-два після майбутніх виборів в Україні, а отримання чергового траншу Фонду очікується до кінця року. «Наступна місія буде після виборів, але конкретну дату ми не погодили. Думаю, що не наступного дня, а після цього через тиждень-два. І очікування, прагнення і всі зусилля спрямовані на те, щоб отримати цей транш до кінця року», - пояснила вона.

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Також міністр зазначила, що до цього траншу прив'язане отримання додаткових гарантій від уряду США на 1 млрд дол., допомога ЄС на 670 млн дол., 300 млн дол. від Японії і допомога інших партнерів (Швеція, Швейцарія та Польща).

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретного рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною поки що не прийнято.

11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.