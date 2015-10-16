Гривня йде на вихідні з курсом 21,37 за долар

У п'ятницю, 16 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,28/21,37 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,1740/24,2720 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3440/0,3460 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,2977 грн/дол., на цю годину було укладено 675 угод на суму 661,56 млн дол.