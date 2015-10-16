Яресько спрогнозувала відносини з МВФ після відмови Росії від реструктуризації

Відмова Російської Федерації від реструктуризації євробондів України на 3 млрд дол. і подальші судові розгляди з цього питання не позначаться на відносинах нашої країни з Міжнародним валютним фондом, заявила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Якщо ми будемо виконувати наші зобов'язання і програма виконуватиметься, це не впливатиме. Ніхто не дасть можливості ветувати нашу програму таким чином», - сказала вона.

Також міністр зазначила, що МВФ зможе продовжувати фінансування України у рамках діючої програми у випадку судових розглядів з РФ за цим боргом. «Зможе. Зараз його політика це не дозволяє, але ви всі читали, що вони обговорюють зміни до своєї політики», - додала Яресько.

Читайте такожЯресько: у МВФ є очікування, які ми поки що не виправдали

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відтермінування платежів за тілом кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

До периметру реструктуризації входить кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит було видано через викуп євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

За результатами голосування, що проходило до 14 жовтня, більшість кредиторів підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій, крім Російської Федерації, яка погрожує дефолтом за цими облігаціями і має намір відстоювати свої інтереси в суді. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна запропонувала РФ вирішити питання реструктуризації 29 жовтня, а після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і наша країна готова вирішувати це питання в суді.