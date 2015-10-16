За вересень безробітних українців стало менше на 7 тисяч осіб

В абсолютних цифрах кількість безробітних знизилася на 7 тис. осіб – до 407,4 тис. осіб проти 414 тис. місяць тому.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, також знизилася – на 8 тис. осіб – до 317 тис. При цьому середній розмір допомоги зріс – до 1387 грн проти 1260 грн у серпні. Навантаження на одне робоче місце становить 10 осіб на місце проти 9 осіб у серпні.

У Держстаті зазначили, що всі дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, у першому півріччі поточного року знизився до 9,2% порівняно з 10% за підсумками першого кварталу поточного року. Водночас порівняно з першим півріччям 2014 року показник безробіття зріс на 0,2%. У регіональному розрізі показники безробіття вищі за середні по Україні зафіксовані у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях. Найбільший показник безробіття у першому півріччі зафіксовано в Донецькій та Луганській областях – 14,1% і 16,6% відповідно. Причому порівняно з 1-м кварталом року ці показники зросли на 0,5% і 1% відповідно. В інших регіонах рівень безробіття знижувався. Найнижчі показники безробіття – у Києві, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях – не більш як 7%.

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За підсумками 2014 року рівень безробіття в Україні, згідно з методологією МОП, становив 9,7%. До кінця року, за раніше оприлюдненими прогнозами МОП та Міжнародного валютного фонду, безробіття в Україні зросте до 11,5%. За даними Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, кількість українців, які не мають постійної роботи або є прихованими безробітними, становить близько 5 млн осіб.