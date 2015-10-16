Міністр фінансів: нам потрібно знизити держвидатки на 60 мільярдів

Міністерство фінансів України готове до зниження державних видатків для компенсації зменшення надходжень до бюджету наступного року й очікує відповідних пропозицій профільних міністерств, повідомила сьогодні журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Нам потрібно знизити видатки на 60 млрд, цього вимагає закон. Щоб не зруйнувати економічну стабільність. Міністерство фінансів готове до зниження державних видатків, але те, які саме видатки потрібно знижувати, а які – ні, потрібно серйозно обговорити в суспільстві. Це складне політичне рішення», - сказала вона.

Міністр не озвучила пропозиції, які видатки можна знизити, оскільки, за її словами, це питання ще не обговорювалося Кабінетом міністрів.

«Ці рішення повинні пропонувати профільні міністерства разом з Міністерством фінансів, разом із суспільством, разом з парламентом. І хоча це складно, але, на думку Міністерства фінансів, це можливо», - додала вона.

При цьому Яресько наголосила, що зниження доходів держбюджету без аналогічного зниження видатків ставить під загрозу досягнуту фінансову стабільність у країні, оскільки наступного року очікується зниження надходжень до бюджету на суму близько 60 млрд грн, зокрема й за рахунок зниження прибутку Національного банку України та скасування спеціального імпортного збору.

Міністр запевнила, що уряд працюватиме над поліпшенням адміністрування податків, і найближчим часом можна буде побачити ці кроки. Також вона зазначила, що Мінфін готовий співпрацювати з експертами і громадськістю в напрямі зниження податкового навантаження, але не може ставити під загрозу досягнуту макроекономічну стабільність у країні. «Питання в тому, як зберегти фінансову стабільність у країні і підвищити інвестиційну привабливість», - наголосила Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, підготовлені Мінфіном і представлені у вересні зміни в систему оподаткування, зокрема, передбачали встановлення лінійних однорідних ставок податків у 20% з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на прибуток, а також заміну податкових пільг для окремих галузей на пряме субсидування з держбюджету.

У свою чергу, громадські організації розробили і представили на розгляд комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики альтернативний проект податкової реформи з акцентом на зниження низки ставок податків і поліпшення системи їх адміністрування.

Згодом Мінфін повідомив, що розраховує завершити обговорення моделей податкової реформи і визначитися, які податкові зміни впроваджуватимуться в Україні, в листопаді.