У понеділок подешевшають долар і євро – Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2129.7699 (16 жовтня – 2169.0618)

100 EUR – 2419.4186 (16 жовтня – 2481.1898)

10 RUR – 3.4710 (16 жовтня – 3.4848)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,28/21,37 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,1740/24,2720 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3440/0,3460 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,2977 грн/дол., до цього часу було укладено 675 угод на суму 661,56 млн дол.