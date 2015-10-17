S&P підтвердило "сміттєвий" рейтинг Росії

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's підтвердило рейтинг Росії на рівні "ВВ+", у спекулятивній категорії, та зберегло негативний прогноз по ньому, повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз агентства.

Також очікується, що свою оцінку суверенного рейтингу РФ оголосить Fitch, яке на відміну від інших агентств "великої трійки" наразі зберігає його на інвестиційному рівні.

"У вересні старший директор агентства повідомляв, що Fitch може знизити рейтинг РФ до "сміттєвого" рівня BB+", - говориться в повідомленні.

Раніше цього тижня S&P погіршило прогноз спаду ВВП Росії в 2015 році до 3,6% з очікуваного раніше зниження на 2,6%.