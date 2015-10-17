Китай має намір інвестувати в Болівії мінімум $7 мільярдів - Моралес

Президент Болівії Ево Моралес оголосив у п'ятницю про інвестиції до інфраструктурних, електроенергетичних та транспортних проектів країни зі сторони Китаю в розмірі не менше 7 мільярдів доларів, повідомляє Прайм.

"Чудова новина, товариш Альваро (віце-президент Болівії Альваро Гарсія Лінера) повідомляє нам з Китаю, що китайський кредит в розмірі 7 мільярдів доларів на будівництво доріг, електроенергетику та залізні дороги гарантований", - заявив Моралес.

За словами болівійського лідера, отримання цих коштів стане гарантією будівництва важливої автотраси між департаментами Санта-Крус та Бені, а також залізниці між містами Мотакусіко та Пуерто-Буш.

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Моралес зазначив, що китайська сторона вже пообіцяла Ла-Пасу виділити наступний кредит на суму ще в 10 мільярдів доларів після завершення перших проектів, які реалізуються на китайські гроші.