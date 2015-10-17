Меркель: німецький бізнес готовий інвестувати в Україну за умови подолання корупції

Про це сказала кнцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому відеозверненні, передає Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

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Вона зазначила, що німецькі інвестиції підуть в Україну лише тоді, коли цьому "відповідатимуть правові рамкові умови".

"Панівну роль олігархів слід змінити, людям необхідно надати транспарентність, з корупцією треба боротися", - наголосила федеральний канцлер.

Ангела Мeркель також зазначила, що не бачить загроз для зриву Росією поставок газу в Україну.

Зазначається, що заява канцлера прозвучала перед візитом до Німеччини прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який прибуде в Берлін 23 жовтня для участі в німецько-українській економічній конференції.