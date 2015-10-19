Зростання ВВП Китаю сповільнилося до 6,9% - мінімальний показник з 2009 року

Зростання ВВП Китаю сповільнилося до 6,9% в третьому кварталі поточного року, передає Газета.RU з посиланням на Associated Press.

Даний показник - найбільш повільне зростання з 2009 року.

За даними державного статистичного бюро країни, зростання ВВП в річному вираженні за перший і другий квартали досяга позначки 7%.

Читайте такожКитай наймає так багато чиновників, як ніколи раніше - Frankfurter AllgemeineПоказник виявився на 0,1% вище прогнозованої цифри в 6,8%.

Нагадаємо, експорт КНР за вересень скоротився на 3,7%, імпорт — на 20,4%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг золотовалютних резервів Китаю скоротився на $43,3 млрд за вересень, до $3,514 трлн.

Зниження було очікуваним після девальвації юаня в серпні.

Обсяг резервної позиції Китаю в МВФ знизився з $4,73 млрд до $4,69 млрд.

Між тим, Банк Китаю прогнозує зростання ВВП країни на 7%.

Нагадаємо, китайські золотовалютні резерви рекордно скоротилися в серпні 2015 року - на 93,6 мільярда доларів до 3,56 трильйона доларів.

У серпні юань різко подешевшав до долара на світовому ринку. Китайський уряд, який проводить гнучку прив'язку юаня до американської валюти, допустив його ослаблення на три з половиною відсотка, що стало безпрецедентною за своїми масштабами девальвацією за останні 20 років.

Девальвація, в свою чергу, пояснюється обвалом на фінансових ринках і масовим відтоком капіталу з країни. В значній мірі останній пояснюється виплатою іноземних боргів. Китайські компанії протягом цього року повинні заплатити близько 700 мільярдів доларів і понад 900 мільярдів в наступному році.