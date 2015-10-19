Президент Замбії оголосив молитовний день в країні через падіння нацвалюти на 45%

Президент Замбії Едгар Лунгу оголосив молитовний день в країні через падіння національної валюти на 45% по відношенню до долара, передає Газета.RU з посиланням на Agence France-Presse.

Річний спад замбійської квачі є найбільшим із 155 досліджуваних країн. Падіння валюти пов'язане з обвалом цін на мідь, яка є головним предметом експорту країни.

Читайте такожНацбанк не має наміру штучно утримувати курс гривні - Гонтарєва«Наш Бог почув наші крики, він простив нам наші гріхи. Ми впевнені, що він вилікує нашу країну після зіткнення з серйозними соціально-економічними проблемами», — оголосив президент громадянам на центральній площі столиці Лусаки.

Лунгу додав, що в країні запрацював відкритий уряд для володарів «блискучих ідей» для допомоги національній економіці.

Критики уряду звинуватили президента в нездатності впоратися з кризою, і назвали день молитов спробою відвернути увагу від проблеми.

18 жовтня по всій країні були скасовані всі футбольні змагання, а питні заклади були закриті до шести годин вечора.

У серпні поточного року інфляція в Замбії становила 7,3%, при цьому продуктова інфляція дорівнювала 7,8%.