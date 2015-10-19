У Росії вже прогнозують зростання інфляції вище запланованого рівня
10:22, 19 жовтня 2015Фінанси
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При цьому вважають, що існують ризики і відносного показника ВВП.
Економіка Росії стрімко падає / flickr.com/photos/nothingpersonal
Рахункова палата РФ бачить ризик перевищення в 2015 році запланованого рівня інфляції в 12,2%, передає ТАСС з посиланням на висновок РП щодо проекту змін до бюджету РФ на 2015 рік.
Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року При цьому РП зазначає, що існують ризики в досягненні запланованої на поточний рік динаміки ВВП у скоригованому прогнозі.
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