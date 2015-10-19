У "Унікомбанк" введено тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 16 жовтня ввів тимчасову адміністрацію в "Унікомбанк" на підставі рішення Національного банку України про визнання фінустанови неплатоспроможною, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасова адміністрація введена на 3 місяці - до 15 січня 2016 року, тимчасовим адміністратором призначений Вадим Кононець.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 15 жовтня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних "Унікомбанку", який входить до групи невеликих фінансових установ. Банк було віднесено до неплатоспроможних за повну втрату ліквідності.

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Довідка УНІАН. "Унікомбанк" ("Банк Перспектива") працює на ринку України з 2002 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. Станом на середину серпня основним власником банку є Андрій Радкевич, який володіє 41,7521% акцій банку.