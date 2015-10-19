Назарбаєв констатує: настає справжня криза - сильніша, ніж у 2007-2009 роках

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що сьогодні економіка республіки функціонує у важкому режимі, передає NUR.KZ.

«Через зниження цін на енергоносії надходження доходів до бюджету скоротилася на 40%. Крім цього, зменшилися ціни і на інші основні види експортної продукції, включаючи чорні та кольорові метали, вугілля. При цьому сільське господарство забезпечує невелике зростання, а промислові підприємства, у тому числі в машинобудуванні, знизили своє виробництво», — сказав президент Казахстану в ході зустрічі з прем'єр-міністром країни Карімом Масимовим.

Читайте такожНацбанк Казахстану перейде до контрцикличного регулювання через виклики економікиНазарбаєв також звернув увагу, що висновки щодо складної ситуації на світових ринках складаються, виходячи з переговорів, що відбулися в Китаї, США, з керівництвом Росії.

«З урахуванням стану економіки в світі, включаючи Європу та Східну Азію, швидке поліпшення становища неможливо спрогнозувати. Наше населення має знати поточну ситуацію, яка означає зменшення прибутку наших підприємств, зниження доходів і можливе скорочення робочих місць. Настає справжня криза – сильніша, ніж у 2007-2009 роках. У зв'язку з цим доручаю уряду провести аналіз, скласти план антикризової роботи, визначити необхідні заходи і довести до населення», — сказав Нурсултан Назарбаєв.

Президент Казахстану ще раз підкреслив, що держава не допустить зниження соціального рівня громадян.

«Підприємства не повинні чекати, що держава забезпечить їх грошима. Цього не буде — забороняю використовувати гроші з Національного фонду на будівництво нових об'єктів, а також підтримку, субсидування погано працюючих підприємств. У цій ситуації відразу буде видно, які виробництва працюють ефективно, а які ні. Також ми проводимо приватизацію, щоб залучити більш ефективний менеджмент», — сказав президент Казахстану.