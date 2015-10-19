Нацбанк може пом'якшити обмеження на валютному ринку цього тижня

Правління Національного банку України може прийняти черговий пакет заходів щодо лібералізації регулювання валютного ринку на цьому тижні, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

Нагадаємо, 15 жовтня начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу НБУ Сергій Чечель повідомив, що регулятор готує черговий пакет спрощення валютного регулювання в контексті проведення зовнішньоекономічних операцій, який правління НБУ може затвердити на наступному тижні.

За інформацією прес-служби НБУ, плани регулятора не змінилися, і правління НБУ цього тижня розглядатиме питання щодо лібералізації валютного ринку.

В даний час на ринку продовжує діяти цілий ряд обмежень, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки експортерами та 90-денний термін експортно-імпортних розрахунків, а також обмеження максимального обсягу купівлі банками валюти за власними операціями банку до 0,1% регулятивного капіталу.

Купівля валюти для юридичних осіб на суму понад еквівалент 50 тисяч доларів США та її перерахування, крім контрактів критичного імпорту, здійснюється після надання в НБУ пакета документів та отримання схвалення регулятора на проведення операції.

Нормативні документи НБУ забороняє банкам покупку валюти для клієнта, має власні валютні кошти, а також купівлю та перерахування валюти за межі України для повернення інвестицій і виплати дивідендів.

Крім того, для фізичних осіб продаж готівкової валюти в одні руки обмежена еквівалентом 3 тисячам гривень на день, а видача готівки з банківського рахунку – еквівалентом 20 тисяч гривень для іноземної валюти та 300 тисяч гривень в день – для гривні.

Національний банк анонсував повне скасування адміністративних обмежень на валютному ринку та перехід до валютного регулювання на ринкових засадах до середини 2016 року. Основними передумовами для валютної лібералізації регулятор називає накопичення достатнього рівня міжнародних валютних резервів, фіскальну консолідацію і розвиток фінансового сектора країни.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ в березні цього року ввів ряд жорстких обмежень на валютному ринку для зупинки стрімкої девальвації гривні, яка в лютому знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

Після введення обмежень та отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 гривні/долар до теперішнього часу.

Згідно з меморандумом з МВФ, повне скасування обмежень на валютному ринку можлива після успішного завершення часткової реструктуризації держборгу, докапіталізації банків і повного переходу НАК "Нафтогаз України" до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.