Global Counsel: великі міжнародні компанії готуються до відходу з Росії

На думку аналітиків британської компанії, яку наводить Financial Times, зараз Росія стоїть на «критично важливому роздоріжжі», коли багато міжнародних компанії можуть піти з російського ринку.

Global Counsel проаналізувала фінансову звітність 46 міжнародних компаній зі значною присутністю в Росії, в тому числі BP, Royal Dutch Shell, Deutsche Bank, Siemens, Lafarge, і виявила, що у більшості доповідей констатується погіршення економічного становища в Росії, передає РБК.

За словами головного економіста Global Counsel Грегора Ірвіна, наступні 18 місяців стануть визначальними в плані того, чи буде нова хвиля відпливу іноземних інвесторів з російського ринку.

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В Global Counsel відзначають, що, незважаючи на те, що більшість компаній декларує, що збираються залишатися в Росії протягом довгого часу, вони скоротять свою присутність в РФ, якщо економічна ситуація не стабілізується.

Global Counsel вказує, що особливо сильно економічна нестабільність і введення санкцій вплинули на банківську та енергетичну сфери. Більш позитивна ситуація склалася у сфері автомобілебудування та фармацевтики.