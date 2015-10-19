Банки з непрозорою формою власності виправляються - НБУ

Банки активізували роботу по розкриттю структури своєї власності після публікації Національним банком України переліку з 48 банків з непрозорою структурою.

Як повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook, минулого тижня 5 банків надали регулятору пакети необхідних документів, 2 банку письмово повідомили НБУ про наміри легалізувати власника, ще 8 – провели зустрічі з представниками регулятора з питання підготовки документів. Крім того, за тиждень в НБУ надійшло безліч дзвінків від банкірів, які цікавляться питанням розгляду наданих ними документів.

Регулятор нагадав, що планує завершити процес розкриття структури власності українських банків та отримати прозору банківську систему в I кварталі 2016 року.

Читайте такожНБУ у 2015 році визнав неплатоспроможними 11 банків з непрозорою структурою власності

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 8 жовтня оприлюднив перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, до якого потрапили "Авант-банк", "Аграрний комерційний банк", "Акцент-банк", "Альпарі Банк», "Альянс, Аркада", "Асвіо банк", "Вектор банк", "Велес, Гефест", "Глобус", "Діві Банк", "Експрес-банк", "Земельний капітал", "Інвестбанк", "Банк інвестицій та заощаджень", "Інвестиційно-трастовий банк", "Індустріалбанк", КІБ, "Класикбанк", "Кліринговий дім", "Комерційний інвестиційний банк", "Кредит Дніпро", "Кристалбанк", "КСГ Банк", "Львів", "Місто Банк", "Мотор-банк", "Неос Банк", "НК Банк", "Новий", "Перший інвестиційний банк", "Петрокоммерц-Україна", "Платинум Банк", "Полікомбанк", "Портал", "Преміум", ПФБ, "Смартбанк", "Таскомбанк", "ТК Кредит", "Український капітал", "Унікомбанк", "Фінанс Банк", "Фінексбанк", "Хрещатик", "Центр", "Юнісон".

В цьому році НБУ зобов'язав банки надати пакети документів про своїх реальних власників і контролерів у рамках вступившого в дію з 8 березня Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб". Згідно з оновленим законодавством, до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від належного їм пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

За оцінками НБУ, розкриття реальних власників українських банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до банків і залучити їх до відповідальності за доведення банку до банкрутства.