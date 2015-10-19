Іноземний бізнес поскаржився на різку зміну "правил гри" в РФ - втратили €1,5 мільярда

Про це свідчать дані доповіді великого іноземного бізнесу для щорічного засідання за участю прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, пише російська газета «Ведомости».

Наслідки багатьох рішень просто не оцінюються, наприклад, правила спускання стічних вод і закон про відходи обійшлися в 1% обігу, а стимулювання імпортозаміщення може зовсім закрити ринок для іноземців.

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Бізнес скаржиться на обмеження закупівель іноземних медичних виробів – уряд РФ ввів правило «третій зайвий»: іноземний постачальник не допускається до конкурсу, якщо заявки подали хоча б дві компанії з країн Митного союзу. Виробники, які вже почали локалізацію, все одно будуть обмежені в доступі до держзамовлення, тоді немає сенсу в локалізації, пишуть автори доповіді і пропонують рішення: укладати державні інвестконтракти, в яких інвестор гарантує локалізацію, а уряд – попит на його препарати.

Інвестори також закликає поліпшити митні процедури, щоб підвищити ступінь переробки. Через високі імпортні мита інвестувати у виробництво невигідно, пишуть автори доповіді, вирішити проблему може переробка, але перелік товарів обмежений, а підтвердити країну походження після переробки важко.

Несе ризики для іноземного бізнесу і складна й довга, до півроку, процедура відшкодування ПДВ при експорті. Повернути ПДВ можна тільки після того, як митниця підтвердить факт експорту, тільки на отримання штампів потрібно більше місяця, а це забирає обігові кошти, йдеться в доповіді: потрібно хоча б перестати вимагати такі документи та ввести електронну систему контролю в Митному союзі.

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Знижує привабливість Росії для інвесторів і відсутність правил оподаткування при розподілі витрат і прибутку всередині транснаціональних компаній. Зараз компанії змушені переводити гроші через контракти на надання послуг, що створює постійні податкові ризики. Багато російських підрозділів міжнародних банків вже стикаються з претензіями податкових органів. Діюча методика контролю за трансфертними цінами не дозволяє оцінювати витрати, що розподіляються.