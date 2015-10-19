Іноземний бізнес поскаржився на різку зміну "правил гри" в РФ - втратили €1,5 мільярда
Працюючі в Росії іноземні виробники споживчих товарів лише за 2014 рік втратили 1,5 млрд євро від позапланових заходів уряду.
Про це свідчать дані доповіді великого іноземного бізнесу для щорічного засідання за участю прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, пише російська газета «Ведомости».
Наслідки багатьох рішень просто не оцінюються, наприклад, правила спускання стічних вод і закон про відходи обійшлися в 1% обігу, а стимулювання імпортозаміщення може зовсім закрити ринок для іноземців.
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Бізнес скаржиться на обмеження закупівель іноземних медичних виробів – уряд РФ ввів правило «третій зайвий»: іноземний постачальник не допускається до конкурсу, якщо заявки подали хоча б дві компанії з країн Митного союзу. Виробники, які вже почали локалізацію, все одно будуть обмежені в доступі до держзамовлення, тоді немає сенсу в локалізації, пишуть автори доповіді і пропонують рішення: укладати державні інвестконтракти, в яких інвестор гарантує локалізацію, а уряд – попит на його препарати.
Інвестори також закликає поліпшити митні процедури, щоб підвищити ступінь переробки. Через високі імпортні мита інвестувати у виробництво невигідно, пишуть автори доповіді, вирішити проблему може переробка, але перелік товарів обмежений, а підтвердити країну походження після переробки важко.
Несе ризики для іноземного бізнесу і складна й довга, до півроку, процедура відшкодування ПДВ при експорті. Повернути ПДВ можна тільки після того, як митниця підтвердить факт експорту, тільки на отримання штампів потрібно більше місяця, а це забирає обігові кошти, йдеться в доповіді: потрібно хоча б перестати вимагати такі документи та ввести електронну систему контролю в Митному союзі.
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Знижує привабливість Росії для інвесторів і відсутність правил оподаткування при розподілі витрат і прибутку всередині транснаціональних компаній. Зараз компанії змушені переводити гроші через контракти на надання послуг, що створює постійні податкові ризики. Багато російських підрозділів міжнародних банків вже стикаються з претензіями податкових органів. Діюча методика контролю за трансфертними цінами не дозволяє оцінювати витрати, що розподіляються.